Названа ягода, которая очищает кровь и выводит токсины

Клубника незаменима для укрепления иммунитета и улучшает состав крови.Клубника — мощный антиоксидант и потому в сезон клубники специалисты рекомендует есть ее ежедневно при отсутствии прямых противопоказаний.«В клубничных косточках содержатся особые эфирные масла, которые стимулируют иммунитет и фолиевая кислота, которая стимулирует жизненно важные процессы. К тому же эта ягода является действенной профилактикой атеросклероза и улучшает состав крови.Полезные свойства этой ягоды сохраняются надолго. Потому есть ее, например перетертую с сахаром, можно хоть круглый год. Это прекрасный источник клетчатки, которая способствует пищеварению и самоочищению организма» — говорит эксперт.При этом врач напоминает, что как можно чаще вводить в свой рацион нужно яблоки, желательно выращенные в вашем регионе.«Яблоки являются одним из самых ценных и полезных плодов на планете. Украинцам в этом смысле крайне повезло – для нас они доступны практически в любое время года и в свежем виде, к тому же яблоки растут практически у всех на всех дачах и возле частных домов. Видимо из-за доступности яблок, мы редко задумываемся о том, насколько они ценны и полезны, хотя западные диетологи в рейтинге полезных продуктов ставят яблоки на первое место» — заверила медик.