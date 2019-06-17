Врачи назвали чудо-продукты для борьбы с гипертонией

Такое опасное заболевание, как гипертония все чаще и чаще диагностируется не только у пожилых, но и у молодых людей.Повышенное артериальное давление стало настоящим бичом современного человека.Специалисты считают, что каждому необходимо знать, что не только лекарственные препараты способны снижать повышенное артериальное давление, но и привычные продукты обладают такой замечательной способностью.Прежде всего, это овощи и фрукты, которые содержат в себе такой минерал, как калий. Не все гипертоники знают, что привычная картошка в вареном и запеченном виде способна снижать повышенное артериальное давление. Незаменимым овощем в борьбе с гипертонией специалисты считают свеклу, а также листовые овощные культуры, белую фасоль, капусту брокколи, томаты и морковь. Все они содержат много калия и магния, что способствует естественному снижению повышенного артериального давления.Молочные продукты и яйца также должны присутствовать на столе больных гипертонией, отмечают медики. Они содержат кальций, дефицит которого провоцирует повышение артериального давления.Ну и в качестве вкусной альтернативе лекарственным препаратам ученые называют гранаты, бананы, абрикосы и темный шоколад. Все эти продукты снижают повышенное артериальное давление естественным способом.