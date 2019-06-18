Онколог назвал первые признаки рака

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Важно распознать это заболевание на ранней стадии.Врач рассказал какие симптомы могут говорить о наличии злокачественной опухоли в человека. О симптомах рассказал Андрей Безносенко и порекомендовал при обнаружении их обращаться к врачам.По его словам специфических симптомов рака, которые присущие каждому из его видов, не существуют. Обычно на первых стадиях он проявляется общей слабостью, похудением и бледностью. Но это не стопроцентные симптомы которые говорят о наличии болезни. Эти факторы могут возникать в человека и в течении жизни.Также Безносенко заявил, что если есть кровь в кале, то нужно срочно идти на обследование. Если у женщины вне месячных есть кровянистые выделения необходимо обязательно обращаться к гинекологу. Любые не свойственные изменения в теле человека необходимо принимать во внимание. Это может служить тревожным сигналом.Но единого, универсального симптома, который говорил бы что у человека рак, к сожалению, нет.