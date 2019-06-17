Названы вредные последствия длительных авиапутешествий

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Организму становится хуже после трех часов перелета.Специалисты из Бразилии перечислили негативные для пассажира последствия длительных авиаперелетов, среди которых – пережим сосудов и артерий и, как следствие, нарушение кровообращения по причине продолжительного нахождения в сидячем положении. В свою очередь, из-за этого застаивается лимфа и отекают ноги, повышается риск тромбофлебита.Нарушения в работе организма начинают проявляться уже через три часа после непрерывного сидения, причем более всего страдают пассажиры эконом-класса. В данном случае специалисты рекомендуют во время авиаперелета надевать компрессионные чулки, не пренебрегать регулярными прогулками по салону самолета, много пить воды.Другим негативным последствием длительного авиаперелета является риск повреждения клеточной ДНК человека из-за космического и солнечного излучений, что в отдельных случаях чревато генными мутациями.Кроме того, из-за смены часовых поясов при продолжительном перелете возможен сбой циркадного ритма организма, и для пассажира это означает проблемы со сном, общую слабость и повышенную усталость. Из-за подобных нарушений снижается иммунная система человека, и он становится уязвимым для инфекций.