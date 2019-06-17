Врачи рассказали, какой пищи лучше избегать при простуде

Перечень нежелательных продуктов.Эксперты отметили: кофе может мешать восстановлению организма при инфекции. Они заявили, что содержащийся в напитке кофеин обладает мочегонным эффектом, что приводит к нарушению водного баланса, необходимого для нормальных функций иммунитета. Также научные работники добавили, что кофеин может стимулировать работу мышц пищеварительного тракта и усилить диарею.Обезвоживание особенно вредно при вирусной или любой другой инфекции, предостерегли врачи. В связи с этим они также посоветовали заболевшим людям не употреблять алкоголь.Помимо этого, в случае простуды, если есть кашель или боль в горле, не нужно пить апельсиновый сок. «В состав апельсинового сока входит лимонная кислота, которая раздражает и без того воспаленную слизистую горла, поэтому из-за сока горло будет сильнее болеть и дольше восстанавливаться», — пояснили смысл такого запрета медработники.Попали в представленный список и сладкие изделия, в состав которых входит рафинированный сахар. Ученые пояснили, что высокие дозы сладкого подавляют активность белых кровяных клеток лейкоцитов – главных «воинов» иммунной системы, которые обнаруживают и уничтожают патогены в организме. По словам специалистов, после съеденных конфет или печенья иммунитет ослабевает на несколько часов, из-за чего инфекция значительно усиливается.Кроме того, при простуде с насморком может навредить острая пища, считают терапевты. Главный компонент перца капсаицин раздражает носовые ходы и может усилить насморк до состояния «водопада», поделились они.