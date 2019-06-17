Врачи рассказали, кому нельзя есть мяту
Она придает особый вкус и аромат. Однако далеко не все знают, что есть и противопоказания к употреблению мяты.
Злоупотреблять мятой не стоит беременным женщинам, людям с низким давлением, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы или органов кровообращения.
Свойства мяты могут негативно повлиять на здоровье маленьких детей, а также мужчин, у которых мята может спровоцировать бесплодие.
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