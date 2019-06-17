Медики назвали повседневные продукты, повышающие риск смерти

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Безобидная на первый взгляд пища может навредить здоровью.К такой пище относятся кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, различные снеки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты.Все они состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Такие продукты содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы.Согласно результатам исследования, около 30 процентов дневного рациона добровольцев составляла пища с высокой степенью переработки. Выяснилось, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов всего на десять процентов повышает риск преждевременной смерти сразу на 14 процентов.Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела.Ученые подчеркивают, что данная тема нуждается в более детальной разработке. Несмотря на то что корреляция между потреблением пищи с высокой степенью обработки и повышенным риском смерти установлена, логику причинно-следственных связей еще предстоит выяснить.