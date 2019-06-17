Врачи предупредили о рисках работы в офисе

Исследование провели в Великобритании.Британские эксперты рассказали об опасностях офисной работы для здоровья человека. Такой тип деятельности может вызывать стресс, лишний вес и множество заболеваний.Для большинства британцев рабочий день в офисе проходит стрессово. В период адаптации к новым условиям сотрудники могут заметить прибавку в весе. На это влияют частые перекусы высококалорийной и вредной пищей, малоподвижный образ жизни. Как следствие, работники сталкиваются с заболеваниями позвоночника, болями в шее и спине.В дальнейшем могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, развиться геморрой и тромбоз. Неправильный образ жизни офисных сотрудников может спровоцировать застой крови, который вызывает бесплодие у женщин и расстройство половой функции у мужчин.Долгая непрерывная работа за компьютером приводить к усталости глаз и ухудшению зрения. Из-за редкого моргания развивается синдром сухого глаза, который вызывает неприятные ощущения.Специалисты рекомендуют чаще заниматься спортом, делать разминку во время рабочего дня, следить за осанкой. Чтобы избежать искушения перекусить вредной пищей, эксперты советуют готовить дома и приносить еду в ланч-боксах.