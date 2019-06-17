Загадочная лихорадка атаковала курортный Таиланд

Число погибших от недуга измеряется десятками человек.Почти 30 тысяч человек уже заболели лихорадкой Денге в Таиланде – несколько десятков человек из них скончались.В Таиланде – одном из самых популярных туристических государств и в которое украинцам с недавних пор не нужны визы – объявили эпидемии геморрагической лихорадки Денге.По данным местного Департамента по контролю за заболевания, с начала этого года в королевстве только по официальным данным зафиксировали 28 785 случаев инфицирования, из которых 43 закончились летальным исходом.Заместителя гендиректора ведомства, доктор Причи Премпри назвал этот показатель больше средних за пять лет и отметил, что из-за схожего климата в соседних с Таиландом странах ситуация аналогичная.Эпидемию он объясняет неспособностью контролировать процесс размножения комаров – переносчиками инфекции.Сильнее всего Денге распространялась в пяти провинциях Таилнада: Трат, Убон Ратчатхани, Чантабури, Сакаео и Мукдахан.Денге — это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой Денге.