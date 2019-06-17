Стало известно, какая диета является самой полезной для организма

Выяснилось, что физические упражнения не менее важны, чем режим питания.Специалисты Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) вместе с коллегами из Германии и США провели долгосрочное исследование влияния низкоуглеводной и средиземноморской диет на человека.Ученые оценивали влияние популярных диет на распределение жира в организме. Почти три сотни добровольцев придерживались рекомендованных диет в течение полутора лет. После этого с помощью МРТ ученые оценивали содержание жира в организме.Средиземноморская диета способствовала уменьшению жира вокруг печени, сердца и поджелудочной железы. Интересно, что низкоуглеводная диета с аналогичным количеством калорий позволила добровольцам обеспечить аналогичную потерю веса, однако содержание жира вокруг жизненно важных органов было больше, чем у тех, кто придерживался средиземноморской диеты.Исследователи также отметили, что лучших результатов достигли люди, сочетавшие средиземноморскую диету с физическими упражнениями.