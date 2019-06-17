Названо блюдо, избавляющее от похмелья
Ученые крупнейшего индийского университета в Дели обнаружили оздоровительное свойство овсянки.
Употребление овсяной каши может защитить печень от повреждений, вызванных употреблением алкоголя.
Защитные свойства овса проявились в экспериментах на лабораторных мышах. Животные в течение 12 дней получали овсянку в количестве 125 и 250 мг фракции овса. После этого мышам вводились дозы 50% раствора этанола, чтобы спровоцировать характерное повреждение печени.
У мышей, которые перед алкоголем получали овсянку, печень была повреждена меньше. При этом, по словам специалистов, механизм, который обеспечивает защиту печени от острого алкогольного повреждения, им еще не понятен.
Исследования показали: овсяная каша препятствует всасыванию вредных веществ, выводимых печенью, что позволяет стабилизировать ее работу.
Авторы проекта также констатировали, что употребление овсянки может способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил vilka в категорию Разное
Добавить комментарий