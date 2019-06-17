Медики рассказали, кому опасно принимать парацетамол

Популярный анестетик оказался опасным.Прием большого количества парацетамола несет смертельную опасность для человека.Как выяснили ученые, популярный анестетик парацетамол, который каждый день принимают миллионы людей в разных странах мира, представляет смертельную опасность для печени человека. Данное лекарство в чрезмерных количествах повреждает печень, что затрудняет ее работу и может вызвать фатальные последствия.Ученые из Университета Эдинбурга считают, что это главная причина острой печеночной недостаточности в западных странах.При некоторых условиях прием парацетамола способен повредить печень за счет воздействия на важнейшие структурные связи между смежными клетками данного органа, показали результаты эксперимента.Когда эти связи между стенками клеток бывают нарушены, структура тканей печени повреждается, и орган перестает нормально функционировать, а его клетки умирают. Вред, который парацетамол наносит печени при передозировке, можно сравнить с гепатитом, циррозом печени и раком, отмечают медики.В будущем ученые собираются выяснить, как влияют на работу печени различные дозировки парацетамола, чтобы установить точную степень токсичности данного лекарства. Вероятно, что полученные результаты будут положены в основу разработки новых лекарственных препаратов.