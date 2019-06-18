Врачи рассказали, можно ли плавать на полный желудок

Медики развенчали очередной миф.Погружение в воду на полный желудок считается потенциально опасным для жизни. Могут возникнуть спазмы и боль в животе, в результате чего человек не сможет плыть. Но имеет ли эта распространенная теория научное обоснование?Последствия данного стереотипа чаще всего испытывают на себе дети, родители которых не разрешают им купаться, пока не пройдет 30-60 минут с момента приема пищи. Однако доктор Майкл Бонафис из клиники Мэйо в Миннесоте (США) на официальном сайте клиники заявил, что научных данных, которые бы подтверждали правдивость этого мнения, на данный момент не существует.Известно, что после еды большая часть крови поступает к желудку и кишечнику для запуска процесса пищеварения, таким образом «оттягивая» кровь от остальных частей тела, включая руки и ноги. Ранее считалось, что именно это может вызвать судороги, которые являются распространенной причиной утопления.Доктор Бонафис объясняет, что судороги, которые представляют собой непроизвольные сокращения скелетных мышц во время или после физических нагрузок, часто связаны с усталостью. Наиболее частой причиной их возникновения является совокупность трех факторов: обезвоживания организма, нарушения баланса электролитов и нервное переутомление.Согласно данным исследований доктора Бонафиса, в мышцах человека, который только что поел, остается достаточно крови, чтобы они функционировали полноценным образом. Поэтому старую теорию о судорогах в воде после еды ученый и его коллеги сегодня подтвердить не могут.