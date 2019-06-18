Этот алкогольный напиток способствует похудению

Хорошие новости для любителей текилы.

Ученые из Университета Гвадалахары в Мексике выяснили, что текила способствует похудению.

Все благодаря содержанию в этом алкогольном напитке голубой агавы, которая является видом однодольных спаржевых растений. Вещества, содержащиеся в ней, повышают эффективность препаратов для гастроэнтерологии, борются с болезнью Крона, колитом и способствуют похудению.

К тому же агава выделяет натуральный сахар – агавин, который снижает уровень глюкозы в крови, увеличивает выработку инсулина и гормонов. Они уменьшают скорость опорожнения желудка. В результате чего люди едят меньше, позволяя организму использовать ранее накопленный жир.

Также агавин действует как пищевое волокно, которое помогает регулировать аппетит, оказывают профилактику ожирения и нарушений обмена веществ.
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Добавил penal в категорию Гастроэнтерология

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