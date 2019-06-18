Названы неожиданные причины развития диабета

Какие продукты лучше не есть.Ученые из Американского общества питания назвали неожиданные причины развития диабета второго типа.Продукты, содержащие большое количество витамина B12, повышают вероятность развития диабета. Примером такого продукта является говяжья печень. Для профилактики диабета медики рекомендуют употреблять продукты богатые витаминами В2 и В6: темный хлеб, апельсины, гранаты, орехи, овсянку и гречку.Исследования показали, что нормализовать уровень сахара также поможет правильная последовательность приема пищи. Сначала рекомендовано есть овощи, а затем гарнир и мясо. Несбалансированное питание способно привести к диабету, поэтому растительные, мясные и овощные блюда должны чередоваться. При этом половина тарелки всегда должна состоять из продуктов зеленого цвета.