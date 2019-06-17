Медики рассказали, в чем польза веганских блюд

Шесть важных преимуществ.До сих пор между сторонниками и противниками веганского питания ведутся жаркие споры. Однако отказ от продуктов животного происхождения имеет давно доказанные наукой плюсы для нашего здоровья.Снижают вес. Веганские продукты питания обладают меньшей калорийностью и, в среднем, среди них больше тех продуктов, которые содержат клетчатку. А это обеспечивает длительное ощущение сытости, что способствует борьбе с перееданием.Уменьшают уровень сахара в крови. Веганская диета повышает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови, что защищает от диабета.Защищают от опухолей. Исследования приходили к выводу о том, что раз веганское питание содержит больше соевых продуктов, фасоли и бобов, а также овощей, то оно уменьшает риск развития определенных видов рака вроде опухолей груди и кишечника.Снижают риск болезней сердца. Веганские продукты приносят большую пользу нашему сердцу, так как они существенно снижают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.Уменьшают боли при артрите. Веганское питание содержит множество пробиотиков — ценных для нашего здоровья продуктов, которые могут уменьшать симптоматику ревматоидного артрита у значительного количества пациентов.Читайте также: Сеть покорит 84-летний стиляга из Японии. ФотоПовышают настроение. Веганские продукты, как было подтверждено в ходе исследования, положительно влияют на настроение и защищают от его расстройств.