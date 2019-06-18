Медики подсказали лучшую диету для ленивых

Как похудеть всего за неделю.Летом вопрос лишнего веса особенно актуален — семидневная диета поможет избавиться от 5-8 килограммов.Эта диета является лучшим выбором для тех, кто не имеет времени искать в магазинах специальные диетические продукты, вчитываться в сложные рецепты и готовить трудоемкие низкокалорийные блюда.На каждый день диета рекомендует определенную группу продуктов, из которых можно выбирать то, что есть под рукой.Первый день — очистительныйВ первый день можно только пить. При чем без ограничений, это могут быть кефир, овощной бульон, молоко, какао, несладкий чай, травяные настои, натуральные свежевыжатые соки без добавления сахара. Утром можно позволить себе несладкий кофе с молоком.Второй день — овощнойВторой день предусматривает употребление некрахмалистых овощей. Можно есть капусту, огурцы, сладкий перец, морковь, цукини, редьку. Хорошо делать салаты без заправки, но с зеленью.Третий день — питьевойЭтот день такой же, как первый — можно пить, но не есть.Четвертый день — фруктовыйВ этот день нужно кушать фрукты, за исключением тех, которые содержат много сахара. Идеально подходят апельсины, ананасы, грейпфруты, зеленые яблоки.Пятый день — белковыйВ этот день следует употреблять исключительно белковую пищу. За основу можно взять 350-500 г обезжиренного творога, яйца, паровую рыбу или отварное куриное филе.Шестой день — питьевойЭтот день повторяет первый и третий день диеты.Седьмой день — переходныйЭтот день является днем выхода из диеты, для возврата к обычному способу питания нужно придерживаться определенного меню.Читайте также: Стало известно, сколько роботов работало на ЧернобылеЗавтрак: 1 чашка несладкого чая или натурального кофе и 2 вареных яйца.Обед: легкий овощной суп без макаронных изделий.Полдник: 1 яблоко или 1 грейпфрут.Ужин: салат из капусты и огурцов с растительным маслом и лимонным соком.