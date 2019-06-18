Названа лучшая профилактика инфарктов у женщин

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Еще один аргумент в пользу спорта.Ученые заявляют, что отсутствие физической активности в жизни женщин является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний в любом возрасте.По данным исследования, проводившегося специалистами Квинслендского университета, фактор физической активности чрезвычайно важен, когда речь заходит о сердечном здоровье женщин. Отсутствие физической активности в большой мере влияет на риск инфаркта у представительниц женственного пола, считают ученые. По их словам, этот фактор является самым значительным в своем влиянии на состояние сосудов и сердца. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные более 32 000 австралийских женщин.Ученые с обеспокоенностью констатировали, что начиная примерно с 30 лет, женщины тенденциозно существенно понижают уровень своей физической активности. Эксперты высказываются о том, что «это необходимо предотвратить».В рамках исследования ими было оценено четыре основных фактора, способных увеличивать риски сердечно-сосудистых недугов, — это лишний вес, курение, высокое кровяное давление и отсутствие физической активности. Специалисты просчитали, как бы могло измениться женское здоровье при исчезновении каждого из указанных факторов. В результате оказалось, что влияние физической активности на риск болезней сердца и сосудов – самое внушительное. 150 минут физической активности в неделю для женщин в возрасте 30-90 лет являются наиболее эффективной профилактикой женских инфарктов, заявили авторы работы.Читайте также: В Киеве орудовал грабитель-клофелинщик«Начиная с 30 лет и до 90 лет низкий уровень физической активности у женщин ассоциировался с наиболее высоким риском заболеваний сердца в сравнении с любым другим фактором риска. Соблюдение нормы физической активности на уровне 150 минут в неделю позволило бы спасти жизни более 2000 женщин среднего и пожилого возраста», — резюмировали ученые.