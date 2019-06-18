Названы виды боли, которые нельзя игнорировать

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При возникновении этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу.Специалист по неврологии в Королевском колледже Лондона Питер Годсби рассказал, какие виды головной боли терпеть ни в коем случае нельзя.По словам Питера Годсби, наиболее распространены первичные головные боли, связанные с некоторым перенапряжением. Они могут быть вызваны длительным воздействием синего экрана. В таких случаях следует принять аспирин, если симптомы не уходят, значит причина в другом. Мигрени встречаются реже (15-18% населения), чаще всего после после 40 лет. Представляют собой стучащее или пульсирующее ощущение и связаны с затуманенностью мозга, болью в шее, чувствительностью к свету, звуку, запаху. Усталость также сопровождает атаки. В таких случаях лучше обратиться к врачу, чаще всего для женщин это связано с менструацией.Третья группа очень болезненна, осуществляется сильное давление на глазное яблоко. Они чаще поражают представителей сильного пола, причем на каждую женщину приходится по три мужчины. Общая форма — эпизодическая. Исследования показали, что люди считают эти ощущение болезненнее ожогов. Они происходят на одной стороне головы и очень серьезны.Головная боль, сопровождающаяся кашлем, насморком или повышением температуры устраняется приемом парацетамола. Если на солнце находиться длительное время без шляпы, это также может вызвать неприятные ощущения в голове. Представляет опасность, когда указанный симптом связан с другими признаками, например, проблемами со зрением. Головные боли при опухоли мозга чаще всего тупые, не приносящие сильные болевые ощущения, насторожить должны появление сильной усталости, обмороки, потеря ориентации в пространстве.Нельзя оставлять без обследования и ощущения по типу удара молнии, приводящие за считанные минуты к нестерпимой боли. Они достигают пика в течение пяти минут, наступая внезапно и успокаиваясь относительно быстро. Если после первого эпизода наступает повтор, следует как можно быстрее обратиться к врачу.