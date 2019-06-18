Медики рассказали, когда мужчинам нужно пить молоко

Самая полезная еда перед сном.В своем исследовании научные сотрудники из Университета штата Флорида доказали, что существует продукт, который можно есть перед сном — это молоко. По мнению экспертов, этот продукт помогает эффективно восстанавливаться после тренировки, наращивать мышечную массу, и даже избавляться от жировых отложений.В рамках эксперимента испытуемые употребляли этот продукт за 30-60 минут до сна. Параллельно ученые анализировали изменения в их организме. Было установлено, что благодаря наличию в продукте вещества под названием «казеин», организм расходовал больше энергии при переваривании пищи. А, следовательно, и терял лишний жир.Казеин — сложный молочный белок.Все дело в том, что казеин отвечает за регуляцию термического эффекта пищи и усваивается организмом самым эффективным образом именно при употреблении данного продукта перед сном.Однако, не стоит есть данный продукт непосредственно перед «отключкой» и в больших количествах. Оптимально — за 1 час до сна. И это должен быть продукт в чистом виде, а не блюда из него с разными добавками.