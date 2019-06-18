Употребление этой ягоды защищает от болезни Альцгеймера

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Виноград полезен для мозга.Виноград защищает мозг от слабоумия. К такому выводу пришли эксперты в области здорового питания из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.Американские ученые доказали, что употребление винограда дважды в день на протяжении всего 6 месяцев обеспечивает защиту мозга против патологических процессов, связанных с развитием болезни Альцгеймера.Результаты исследования продемонстрировали, что содержащая виноград диета защищает от снижения метаболической активности, которая необходима для осуществления когнитивных процессов и нормального функционирования рабочей памяти. Употреблявшие виноград люди демонстрировали повышенный метаболизм и в других областях мозга.Исследователи изучали воздействие как собственно винограда целиком, так и отдельных его компонентов на работу мозга. Полученные данные свидетельствуют о том, что виноград обеспечивает защитный эффект против старческого слабоумия. Результаты этого исследования стали еще одним доводом в поддержку теории о том, что виноград полезен для неврологического и сердечно-сосудистой здоровья. Однако для подтверждения полученных выводов требуется более масштабное исследование.В ходе нынешнего эксперимента ученые отобрали добровольцев, демонстрирующих раннее снижение умственной деятельности. Все они получали либо экстракт винограда, который соответствовал двум с половиной чашкам этих ягод, либо не содержащий полифенолов экстракт плацебо, абсолютно схожий по вкусу и внешнему виду.Через 6 месяцев добровольцы прошли через независимую оценку их когнитивной деятельности. Изменения метаболизма мозга были оценены с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Оказалось, что виноград помогал сохранять здоровую метаболическую активность именно в тех зонах мозга, в которых ранее всего проявляется развитие старческого слабоумия.