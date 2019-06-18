Этот вид сыра является натуральным антибиотиком

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Все о пользе сыра.Сытный молочный продукт богат полезными веществами, хотя и может навредить фигуре, если слишком им увлекаться.Сыр вызывает противоречивые реакции – его либо обожают, либо ненавидят. Однако противников сыра совсем немного, около 6%. Поэтому можно смело утверждать, что большинство людей любят сыр. Хорошая новость для поклонников этого продукта в том, что он весьма полезен.Например, сыр укрепляет иммунитет. Происходит это благодаря пробиотикам, которые присутствуют в сыре. В частности их много в гауде и чеддере. Ученые проводили эксперимент, в рамках которого в рацион пожилых людей включили сыр с повышенным содержанием пробиотиков. Выяснилось, что это повысило активность лимфоцитов, которые борются с опухолевыми клетками. Также увеличилась фагоцитарная активность лейкоцитов – способность клеток иммунной системы захватывать и уничтожать чужеродные микроорганизмы.Интересными полезными свойствами обладает сыр фета, который готовят из овечьего молока. Дело в том, что в овечьем молоке есть полезные бактерии способные производить антибиотики, которые убивают возбудителей кишечных инфекций. Кроме этого, любой сыр богат кальцием. Так что положительный эффект для ваших зубов и костей обеспечен.Однако не стоит забывать, что при всех положительных свойствах сыр — очень калорийный продукт, содержащий большое количество жиров. Кроме того, сыр может вызывать аллергию и противопоказан при некоторых болезнях и состояниях.