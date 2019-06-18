Медики рассказали, какие растения стимулируют рост волос

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Как вернуть блеск волос.Негативные последствия перенесённого стресса, загрязнение окружающей среды, нездоровое питание и другие факторы влияют не только на общее состояние организма человека, но и на здоровье волос. Эксперты рассказали, с помощью каких растений можно вернуть блеск и привлекательный вид производной эпидермиса кожного покрова головы.Корневище аира болотного используют при изготовлении лосьона для жирных волос и настойки против перхоти. Заготавливают продукт осенью, выкапывая, промывая и высушивая на свежем воздухе. Алоэ помогает ускорить рост волос и укрепить луковицу. В осенний период нужно срезать нижние листы растения, сок выпарить, а сухой остаток использовать в лечебных целях. Корни алтея или «грудной травы» эффективны при лечении сухой себореи, а также как средство от перхоти. Используют продукт возрастом не менее двух лет, так как именно в этот период он имеет наибольшую концентрацию полезных веществ.Из берёзовых листьев изготавливают настойку, применяемую против выпадения волос, а сок этого дерева обезжиривает покров. Не менее полезна и бузина чёрная, обладающая многими целебными свойствами. В период цветения собирают и сушат соцветия, а осенью заготавливают ягоды растения. Отвар из бузины в народной медицине используется в качестве средства от выпадения волос.