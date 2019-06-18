Диетологи назвали наиболее полезные продукты для завтрака

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Как сделать завтрак идеальным.Специалисты-диетологи назвали топ-3 наиболее полезных и здоровых продуктов для утреннего приема пищи. Следуя советам экспертов, можно сделать свой завтрак идеально сбалансированным и дающим энергию на целый день.Зинаида Медведева рассказала, как правильно составить утренний рацион, чтобы завтрак был максимально здоровым и питательным. Врач назвала три оптимальных варианта, польза которых уже подтверждена последними научными открытиями.1.ОвсянкаБольшое содержание клетчатки является идеальным средством для избежания проблем с работой желудочно-кишечного тракта, а бета-глюканы усиливают действие иммунокомпетентных клеток, которые отвечают за местный иммунитет. Кроме этого, обычная «геркулесовая каша» содержит такие микроэлементы как железо, кальций, магний, цинк, фосфор, калий, натрий и витамины PP, H, B1, B2, E. Овсянка, приготовленная на воде, является прекрасным диетическим блюдом, способным надолго дать чувство насыщения, что поможет избежать соблазна постоянных перекусов. Но фанатам овсяных хлопьев стоит обратить внимание на то, что организму требуется разнообразие в питании. Поэтому утренний прием «геркулеса» стоит чередовать с другими крупами, избегая каш с высоким гликемическим индексом.2.ФруктыВторой вариант завтрака с большим содержанием растительной клетчатки, которая поможет организму «включиться» в работу и правильно функционировать. По последним научным данным, фруктовый завтрак является очень полезным для поддержания стабильного веса и даже похудения. Чтобы такой прием пищи принес максимальную пользу, нужно отдавать предпочтение менее сладким видам фруктов, таким как яблоки, киви, апельсины, груши и ягоды.3.Белковый завтракСуществует два вида такого рода завтрака. Для тех, кто употребляет животные белки, это может быть яйца с беконом или рыбой, а для вегетарианцев – чечевица, фасоли, соя или бобы. Обе разновидности белкового рациона дают длительное ощущение сытости, что крайне важно для утреннего приема пищи. Бобовые богаты витаминами А и В, содержат флавоноиды, железо и кальций, а куриный желток обогатит организм магнием, селеном, хлором и фосфором. Даже содержащийся в яйцах холестерин, которым часто пугают с экранов телевизоров, необходим организму для выработки гормонов, например, тестостерона – самого важного элемента мужского здоровья.