Медики рассказали, как группа крови влияет на здоровье человека

Группа крови оказывает огромное влияние на характер и благосостояние человека.Такой вывод недавно озвучили японские специалисты после проведенных многолетних исследований.Открытие ученых из Японии прокомментировала ясновидящая Марианна Абравитова. Он не стала опровергать утверждение исследователей, отметив, что действительно люди каждой группы крови имеют схожие черты характера и поведения.Эзотерик рассказала об отличительных чертах характера обладателей первой группы крови. По ее словам, эти люди имеют напористый характер, они умеют бороться и брать на себя ответственность. Как правило, они являются лидерами в обществе и занимают в разных сферах жизни первые позиции.В личных отношениях — это те, под кого нужно прогибаться. Они главенствуют в семье и являются главными добытчиками.Ранее сообщалось про то, что ученые рассказали, какая группа крови является признаком родства с инопланетянином.