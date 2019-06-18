Названы продукты, продлевающие молодость

Ученые рассказали о том, что некоторые продукты могут улучшить не только состояние организма, но и качество кожи.Исследователи уверяют, что употребляя правильную пищу, можно при прибегать к косметическим средствам и разным процедурам. Они назвали 8 продуктов, которые способны продлить молодость.В первую очередь ученые рекомендуют обратить внимание на зеленый чай. Солнечные лучи губительно влияют на белок коллаген, при разрушении которого кожа теряет упругость и эластичность, а это — главный визуальный фактор молодости. Содержащиеся в данном напитке полифенолы частично нивелируют действие лучей.Чтобы кожа стала более гладкой и увлажненной нужно есть шоколад. В этом кондитерском изделии имеются флаванолы, увеличивающие толщину кожного покрова. Не менее полезной окажется замена всех растительных масел на оливковое. Оно считается источником мононенасыщенных жиров, прибавляющих эластичности, а кроме того, кожа перестанет быть бледной и тусклой, налившись блеском, отчего визуально помолодеет.Имеющийся в помидорах ликопин сглаживает морщины, и если сделать из овоща салат, заправленный оливковым маслом можно усилить эффект. Среди других овощей эксперты выделяют зелень, листья салата, брокколи, морковь и сладкий перец. Среди фруктов нужно отдавать предпочтение авокадо и гранату. Они оказывают на организм положительный эффект, останавливая процесс старения.Не стоит пренебрегать специями, среди которых главными являются имбирь и корица. В первом наименовании в составе присутствует гингерол, избавляющий от пигментных пятен, а второе отвечает за упругость и эластичность.