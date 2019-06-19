Медики объяснили, кому нельзя есть яйца

Яйца полезны для организма. Они содержат белки и антиоксиданты.Кроме того, они легки в приготовлении. Однако стоит помнить, что далеко не всем они будут полезны. Об том, кому лучше отказаться от яиц.Тем, кто на диетеЕсли вы придерживаетесь диеты, то яйца — продукт, про который вам желательно забыть. Желток очень плохо усваивается организмом, мешая вашему похудению.Страдающим псориазомПри этом заболевании яйца могут спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию. И получится, что сытный завтрак только испортит весь день.Людям с проблемами пищеваренияПомните, что если у вас есть болезни кишечника, желудка, можно съедать не более 2 желтков яиц, сваренных всмятку.Людям с повышенным холестериномУченые подтверждают, что яйца значительно повышают содержание холестерина в крови.Людям в возрастеЯйца часто называют одним из продуктов старения. К тому же, о пользе этого продукта для людей старше 60 лет известно мало. Постарайтесь исключить из рациона по крайней мере белок.