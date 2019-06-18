Кардиологи назвали простые способы укрепления сердца

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Достаточно изменить некоторые жизненные привычки.Ученые определили семь определяющих факторов здоровой сердечно-сосудистой системы. Их контроль позволяет снизить риск болезней сердца на 80%.Специалисты Американской кардиологической ассоциации осуществили исследование с участием более 74 тысяч человек, в ходе которого специалисты сформулировали семь положений, обеспечивающих наиболее эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Эти правила были определены после анализа данных нескольких масштабных работ.В публикации Medical News Today исследователи констатировали что они тщательно изучили влияние на здоровье всех семи факторов, чтобы выяснить, какие из них наиболее важны для поддержания здоровой активности сердечно-сосудистой системы. Однако, по их словам, выделить какой-то отдельный показатель, который бы был особенно значим в плане профилактики болезней сердца не смогли.Специалисты советуют контролировать все семь факторов, чтобы обеспечить максимальное снижение риска болезней органов сосудистой системы. По их словам, такой контроль позволяет добиться снижения риска сердечных заболеваний на целых 80%.Какие же факторы должны контролироваться людьми с целью недопущения развития таких недугов? Вот их список:отказ от курения,поддержание здорового веса,сбалансированное питание,физическая активность,нормальное кровяное давление,здоровый уровень холестерина,невысокий уровень сахара в крови.Специалисты отметили, что в США только 2% людей контролируют на практике все семь перечисленных факторов.