Медики поделились простым советом для нормализации давления

Здоровый сон очень важен для сосудов.Ученые из Аризонского университета выяснили, как легче всего снизить давление. Оказалось, что это помогает сделать здоровый сон в течение 7-9 часов.Исследователи проводили эксперименты с участием 300 человек. Их возраст составил 45 лет. Выяснилось, что у тех, кто плохо или мало спал, поднималось систолическое давление по утрам.Люди же, которые ложились с высоким давлением и высыпались и чувствовали себя утром нормально. После подведения итогов оказалось, что лучше всего ложиться в 23:00.По мнению исследователей, спать надо в темноте. Лучше всего выключить смартфоны и планшеты, а окна в комнате закрыть шторами.