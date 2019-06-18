Названы продукты, способные вызвать рак

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Употребление такой пищи стоит сократить.Медики опубликовали список продуктов, которые стоит избегать, чтобы уберечь себя от рака.Консервированные и вяленые продуктыПри консервировании применяются нитраты и нитриты, которые надолго сохраняют продукты питания от порчи. Но при термической обработке нитриты и нитраты трансформируются в нитрозо-составляющие, которые признаны канцерогенами. То же самое происходит при вялении продуктов питания.Искусственно выращенная рыбаТакую рыбу выращивают в маленьких водоемах. Рыба в них не плавает, а буквально стоит на месте из-за тесноты. Рыбу подкармливают антибиотиками с красителями, которые придают мясу рыбы “здоровый и естественный” цвет. Во многих странах ввоз такой рыбы запрещен именно из-за канцерогенности.Мясо, запеченное на грилеПри сгорании дерево или уголь выделяют полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Все осложняется, когда мясо капает на топливо, и полученный дым начинает проникать в мясо, усиливая его канцерогенность. А если вспомнить, что недавно красное мясо “уличили” в связи с раком, то желание проводить барбекю отпадает само.Гидрогенизированное маслоГидрогенизированное масло, или трансжиры, — это продукт, произведенный человеком. Чтобы увеличить срок его хранения, производитель изменяет химическую структуру масла. Ученые из Гарварда пришли к мнению, что трансжиры негативным образом влияют на иммунную систему. Кроме того, гидрогенизированное масло способно вызвать инфаркт, инсульт, диабет.Попкорн из микроволновкиПопкорн любят многие. Но не все знают, что это один из самых вредных продуктов в мире. Особенно это касается попкорна, приготовленного в СВЧ-печах. В состав продукта входит перфтороктановая кислота, которая применяется при изготовлении тефлоновой посуды. Исследования показали, что перфтороктановая кислота может вызвать рак мочевого пузыря, печени, почек и тестикул. Кроме того, она может привести к бесплодию.ГМО продуктыПодтвержденных данных на этот счет ученые пока еще не предоставили, но тем не менее, было неоднократно выявлено, что лица, страдающие от рака внутренних органов, в основном употребляли фрукты и овощи, выращенные неорганическим способом, то есть с применением пестицидов и других удобрений.СахарозаменителиАспартам — это заменитель сахара, популярный практически во всем мире. Доказано, что это токсичное вещество способно вызывать судороги. Кроме того, при его попадании в организм начинает выделяться дикетопиперазин. Это канцероген, вызывающий рак мозга. Также данный сахарозаменитель можно найти в составе диетических продуктов и напитков.Газировка, спортивные напиткиДанные напитки не несут никакой питательной ценности. В их состав входит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, красители, бромированные растительные масла и аспартам, который известен своими канцерогенными свойствами.УглеводыРаковые клетки находят отличную подпитку в сахаре и высокоуглеводных продуктах. Речь идет о пасте, хлебе, некоторых злаковых. Поэтому, если вы хотите обезопасить себя от рака, сократите потребление углеводов до возможного минимума. Безусловно, полностью отказываться от них не стоит.Майонез и кетчупВ состав подобных соусов входят сахар, трансжиры, уксус, красители, консерванты, стабилизаторы. И это далеко не полный список вредностей. Поэтому лучше промышленные соусы исключить и вместе с ними отказаться от фастфуда.