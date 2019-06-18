Этот повседневный овощ регулирует кровяное давление
Диетологами названы 7 полезных свойств свежих огурцов.
Перечень открывает способность данной овощной культуры улучшать работу пищеварительной системы, так как в мякоти и особенно в кожуре содержатся нерастворимые пищевые волокна.
Также огурцы препятствуют набору человеком веса, поэтому они рекомендованы в пищу для желающих похудеть. Продукт пополняет организм ежедневным запасом витаминов, оздоравливает мозг (за счёт содержания флавонолов), облегчает реакцию на стресс, поддерживает работу сердца (благодаря калию), регулирует кровяное давление.
Огурцы противопоказаны людям с любыми заболеваниями почек, а также при гастрите, колите и энтероколите.
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