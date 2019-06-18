Этот повседневный овощ регулирует кровяное давление

Все о пользе огурцов.Диетологами названы 7 полезных свойств свежих огурцов.Перечень открывает способность данной овощной культуры улучшать работу пищеварительной системы, так как в мякоти и особенно в кожуре содержатся нерастворимые пищевые волокна.Также огурцы препятствуют набору человеком веса, поэтому они рекомендованы в пищу для желающих похудеть. Продукт пополняет организм ежедневным запасом витаминов, оздоравливает мозг (за счёт содержания флавонолов), облегчает реакцию на стресс, поддерживает работу сердца (благодаря калию), регулирует кровяное давление.Огурцы противопоказаны людям с любыми заболеваниями почек, а также при гастрите, колите и энтероколите.