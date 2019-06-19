Врачи назвали самые полезные «летние» продукты

Абрикосы возглавили рейтинг.Абрикосы стали во главе составленного экспертами рейтинга самых полезных летних продуктов. При этом важно обращать внимание на спелость, а также свежесть этих фруктов.Абрикосы отличаются своей неприхотливостью к погодным условиям, имея в составе фосфор, холин, бета-каротин, а также йод, натрий и другие полезные микроэлементы. Кроме того, фрукт богат пектином и пищевыми волокнами, полезными для организма. Благодаря употреблению сезонного продукта можно снизить риск проблем с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой. Второй в рейтинге стоит кукуруза, содержа витамины группы E, B, A и H. Положительный эффект продукт оказывает на гормональные процессы и иммунную систему в целом.В ТОП-3 включен чеснок, способный защитить от вирусов и различных бактерий. Посредством его употребления можно сократить артериальное давления и уровень холестерина. Благодаря горошку возможно минимизировать риск рака желудка, а цукини богат омега-3 и триптофаном.