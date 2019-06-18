Медики рассказали, какая посуда повышает риск развития рака

Чем опасно антипригарное покрытие.При попадании в организм человека веществ, содержащихся в поцарапанной антипригарной посуде, повышается риск развития рака.При использовании посуды с поврежденным антипригарным покрытием человек подвергается воздействию перфтороктивнои кислоты (PFOA), обладающий токсическими свойствами.Это вещество встречается в составе огнеупорных и водостойких материалов. Она влияет на снижение функции иммунной системы, развитие бесплодия и онкологических процессов.Проведенные исследования на лабораторных грызунах показали, что перфтороктивная кислота может способствовать развитию опухолей поджелудочной железы, печени и половых органов.Специалисты призывают не пользоваться кастрюлями и сковородками с антипригарным покрытием, если на их поверхности есть повреждение – трещины и сколы. Это грозит проникновением в организм веществ-канцерогенов. Также эти вещества способны стать причиной повышенного уровня холестерина и ожирения.