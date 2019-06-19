Врачи назвали подходящую одежду для жары

Тело должно дышать.Медики рассказали, какую одежду можно носить в жару. По словам специалистов, ни в коем случае не стоит открывать тело: наоборот, нужно одеваться, а не раздеваться. Максимально закрытая одежда избавит тело от ненужного загара. Для летних прогулок лучше выбрать свободные штаны, длинные платья и юбки, удлинённые футболки.Эксперты советуют дополнительно использовать накидки, которые защитят тело от солнечного пекла. Не стоит забывать о головных уборах, которые спасут лицо от обгоревшей кожи и теплового удара.Специалисты рекомендуют выбирать одежду из натуральной ткани. Лён, вискоза и хлопок лучше всего подходят для летних нарядов. Такая одежда впитывает лишнюю и быстро сохнет. По словам медиков, эта ткань защитит от резких перепадов температуры, например, когда вы зайдете в помещение с кондиционером после жары.Врачи советуют отказаться от ремней и галстуков. Во время жары тело должно «дышать».Специалисты отметили, что женщины очень используют майки на узких бретельках, что является большой ошибкой: таким образом тело ещё сильнее перегреется. Медики также напомнили, что не стоит надевать мокрую одежду. Влага является хорошим проводником солнечных лучей, из-за чего организм не почувствует эффект прохлады.