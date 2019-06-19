Медики объяснили, кому полезно пить апельсиновый сок

Медики обнаружили неожиданный эффект от апельсинового сока.Исследования указывают в пользу того, что всего 150 млн апельсинового сока в течение суток.Медики призвали страдающих от гипертонии граждан ежедневно пить апельсиновый сок. О выводах специалистов, касающихся пользы такого напитка.Гипертония является неприятным состоянием, создающим ряд проблем со здоровьем. Провоцировать скачки давления способны различные факторы, в том числе избыточный вес, вредные привычки, стресс и нездоровое питание. Исследования указывают в пользу того, что всего 150 млн апельсинового сока в течение суток достаточно для сокращения рисков развития гипертонии. Это связано с имеющимся в составе напитка калием, помогающим избавить организм от избытка натрия.Помимо сока, медики также рекомендуют в течение дня включать в рацион разные овощи и фрукты. В частности, повысить уровень калия помогут бананы, смородина и абрикосы.