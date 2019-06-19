Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг
И летнее время – идеальное для этого время. Чтобы похудеть летом, нужно меньше всего усилий по ряду причин. Спортивные диетологи объяснили, почему снизить вес проще именно в это время, и что нужно делать, чтобы похудеть на 10 килограммов.
Похудение на 10 кг за месяц: возможно ли и как добиться таких результатов
Как рассказал спортивный диетолог из Армении Ованнес Авагян, «мощные» рецепты похудения действительно обещают быстрый результат. Примером таких диет является метод «семь лепестков». А именно: водный день, овощной день, кефирный, фруктовый, белковый и так далее. Такой вот диетический цветик-семицветик получился. Но это – бред. Диетолог раскритиковал данный способ похудения, предложив свой.
По мнению диетолога, если и получится похудеть так намного за неделю или месяц, то при помощи детокс-программ. Они помогают добиться заметных результатов за счет вывода токсинов из ЖКТ и межклеточного пространства, и лишней воды. Нужно признать, что столько жира – а именно, 10 кг, не «горит» за месяц.
Стоит отметить, что именно летом похудеть проще всего. Все из-за жары и длинного светового дня. Жара благоволит питьевому режиму, что важно, и сдерживает аппетит. А солнечный свет нормализует выработку гормонов голода. И любой, даже самый строгий план питания для снижения веса будет легким.
Что нужно делать
Как пояснил эксперт, в Европе данные методы похудения используются как лечение многих сопутствующих заболеваний. То есть врачи прописывают пациентам такие курсы.
Пейте утром два стакана воды с лимонным соком, либо отвара из изюма и яблок, без сахара. Пить как можно больше.
Овсянка на завтрак. Только настоящий овес поможет похудеть, если завтракать именно настоящей кашей, а не быстрорастворимой.
Перекус – йогурт, кефир или творог.
Обед – любой овощ в сыром виде или яйцо.
Есть вечером меньше – перекус в виде горстки орехов или какого-нибудь фрукта – это максимум, что можно себе позволить.
Вариант ужина – легкий овощной суп, можно на курином бульоне.
По словам Авагяна, за неделю такого рациона можно похудеть довольно-таки быстро. Обещать сжигание 10 кг лишнего жира не может никто, так как все строго индивидуально.
Между тем, ранее Филлип Киркоров раскрыл секрет похудения на 12 килограммов за несколько недель.
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