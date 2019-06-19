Медики рассказали, почему опасно спать перед телевизором

Американские ученые выяснили, что мерцающий экран телевизора способствует набору лишнего веса.Во время исследования были проанализированы данные о 43 722 американских женщинах в возрасте от 35 до 74 лет, у которых в анамнезе не было онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний, которые не являлись рабочими со сменным графиком и не были вынуждены спать днём, а также не были беременны.Ученые провели измерения роста, веса и индекса массы тела в начале периода исследования и записывали эти данные в течение последующих пяти лет. Женщины отмечали, спали ли они без света, с небольшим ночным светом, с освещением или включённым телевизором.Как отмечают ученые, за пять лет женщины, которые спали со включённым телевизором, имели на 17% больше шансов набрать от 5 килограммов (11 фунтов) лишнего веса. Кроме того, такие женщины на 33% чаще, чем те, кто спит в темноте, страдали от ожирения.Воздействие синего света приводит к сбою циркадных ритмов (естественных часов тела. — прим. ред.) и изменению выработки гормонов. При этом учёные отмечают, что сон при слабом освещении никак не связан с набором лишнего веса.