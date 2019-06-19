Врачи рассказали, кому нельзя есть мяту

Об аромате мяты известно каждому. Многие добавляют ее в чай, блюда и напитки.Она придает особый вкус и аромат. Однако далеко не все знают, что есть и противопоказания к употреблению мяты.Злоупотреблять мятой не стоит беременным женщинам, людям с низким давлением, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы или органов кровообращения.Свойства мяты могут негативно повлиять на здоровье маленьких детей, а также мужчин, у которых мята может спровоцировать бесплодие.