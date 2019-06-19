Врачи рассказали о вреде сахара в летнюю жару

Неумеренное потребление сахара в летний период чревато развитием в организме большого количества дрожжеподобных грибов.Об этом предупредила миколог и бактериолог Оксана Вольская. Чтобы укрепить иммунитет и избежать проблем со здоровьем, она посоветовала сократить количество сладостей до минимума.«Сладкая вода, вата, мороженое и т.д. Огромное количество сахара, которое мы начинаем потреблять, приводит к тому, что в нашем организме развивается большое количество дрожжей. Дрожжеподобных грибов рода Candida», – объяснила эксперт.Вольская отметила, что это приводит к слабости, вялости, вздутию живота, запорам, диарее, отрыжкам и возникновению более серьезных проблем со здоровьем.В частности, бактериолог порекомендовала максимально снизить употребление сахара женщинам, которые страдают от молочницы (кандидоза).«Тогда рецидивов не будет, – заверила она. – Грибы, дрожжи очень любят сахар. Они им категорически необходим для развития».«Чем меньше сахара вы будете есть летом – тем здоровее будет ваш кишечник. А более 70% иммунной системы завязано именно на кишечнике. Поэтому это – здоровье всего организма», – резюмировала научный специалист.Отдельно Вольская обратила внимание на опасность такого популярного летнего десерта, как сладкая вата.«На свежем воздухе пыль, грязь. Все это летит. И естественно, сахарная вата собирает на себя и токсины, и грибы, и пыль. Она может вызвать аллергию, потому что может натянуть на себя большое количество аллергенов. Знаете, как липкая лента: собирает все, что есть вокруг», – рассказала она.