Врачи назвали оптимальную для употребления температуру водки

Почему алкоголь нельзя охлаждать.Специалисты рекомендуют не помещать водку в холодильник перед подачей на стол.Большинству людей тяжело представить праздничное застолье без водки. И очень часто перед подачей ее на стол, содержимое помещают в холодильник или морозильную камеру. Но специалисты рекомендуют такое не практиковать.Ученые отмечают, что для человека комфортная температура 36,6, тогда его желудок прекрасно справляется с перевариванием пищи. Но, эксперты подчеркивают, что выпивая рюмку холодной водки, а затем закусывая — пища не переваривается, так как слизистая желудка охлаждается. Это объясняет тот факт, почему во время застолья человек постоянно переедает.Добавим, что употребление холодной водки сдвигает порог опьянения. Так как прохладная она пьется очень легко, а затем в один момент человек теряет контроль над собой. Опьянение приходит не постепенно, а резко, что может спровоцировать не самые приятные последствия.