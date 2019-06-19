При появлении этих симптомов следует посетить кардиолога

Что является сигналом к посещению врача.Заболевания сердечно-сосудистой системы находятся чуть ли не на первых местах по количеству последующих смертей. К сожалению, не все знают, что является сигналом к походу к врачу. Именно поэтому диагноз могут ставить слишком поздно.Симптом №1: повышенное давлениеПо статистике, 20-30 % взрослых на планете страдают от гипертонии, причём в последнее время болезнь стала молодеть. Кардиологи уверяют, что это должен быть первый симптом, который указывает на возможные проблемы с сердцем. Конечно, очень часто проблема возникает на жаре, при занятиях спортом или при стрессе. Если разовое повышение давления может никак не угрожать здоровью, то регулярная проблема точно требует похода к врачу. При гипертонии повышен риск образования инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности.Симптом №2: боли в области сердцаОдним из самых первых симптомов, которые указывают на проблемы с сердцем, для людей является, конечно же, боль. Если неприятные ощущения появляются во время или после физической нагрузки, отдают под лопатку, плечо, в шею, левую руку или нижнюю челюсть, то не надо откладывать посещение врача. А в идеале лучше вызвать скорую помощь, так как ситуация может быть критичной.Симптом №3: нарушения сердечного ритмаЗдоровое сердце в норме бьется с частотой 60-90 ударов в минуту. Любое нарушение в частоте сердечного ритма – в большую или меньше сторону – может указывать на проблемы с сердцем. У мужчин в таком случае риск летального исхода при сердечном приступе увеличивается на 10%, а у женщин – на 18%. Причём речь идёт как о замедлении, так и слишком частом сердцебиении.Симптом №4: отёкиЕщё один повод записаться на приём к врачу – отёки. Многие сталкивались с подобное проблемой. Чаще всего она возникает при неправильном питании – когда в организм поступает слишком много соли (от соленой рыбы, консервов) или слишком большого количества жидкости. Такое питание часто вызывает задержку жидкости в организме. Однако отёки могут быть вызваны проблемами с сердцем и сосудами. Чаще всего они становятся причиной гидростатических отёков – важного показателя сердечной недостаточности. Самым тревожным симптомом являются отеки стоп и голеней, уже затем начинают отекать поясница, крестец. Не нужно ждать, когда нагрянут серьезные последствия. При постоянных отеках лучше сразу же обратиться к врачу.Симптом №5: одышкаЕщё один симптом, который может указывать на проблемы с сердцем, это одышка. Иными словами, учащённое дыхание, повышение его частоты, ритма и глубины. Обычно такое случается после физической нагрузки – работы или спорта. И это абсолютно нормальная реакция организма. Однако при одышке в обычном состоянии стоит задуматься, а всё ли хорошо у вас со здоровьем сердца. Именно сердечно-сосудистые заболевания могут проявляться себя таким образом. В таких ситуациях нужно обращаться к врачу.Симптом №6: головокружение и обморокиОбморок говорит о недостатке кислорода. Когда мозгу его недостаточно, то он отключается. Поэтому можно говорить о повышенном риске проблем с сердечно-сосудистой системой, если вы падаете в обмороки. Такие признаки, как слабость, подташнивание, головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах, могут говорить о предстоящем обмороке. Уже через 30-60 секунд может последовать потеря сознания. А вызвать такое состояние могут анемия, аритмия, гипотония, инсульт, сердечный приступ и другие проблемы со здоровьем. Точную причину сможет определить только врач, поэтому не стоит пренебрегать медицинской помощью.