Диетологи назвали способы похудеть «на всю жизнь»

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

3 метода снижения веса.Бытует мнение, что похудение – это большой труд, который требует времени. Однако же, это не совсем так, о чем говорят новые исследования. Чтобы похудеть, нужно от 10 минут, а зачастую, и того меньше. При этом диеты, конечно, для занятых людей не приемлемы, нужно что-то более хитрое. И такие способы есть – как минимум, 3 метода снижения веса, которыми поделились ученые из разных стран.Эти методы можно использовать как вместе, так и отдельно – каждый из них оптимален. Но как именно и в каких сочетаниях применять, решается индивидуально, в зависимости от занятости, желания и степени ожирения. Итак, приступим.Похудение за 8 часов. Данный метод называется также интервальным голоданием. Но, с дугой стороны, от голодания здесь ничего нет. Смысл вот в чем: есть разрешается только 8 часов в сутки – подряд. Остальное время – только вода, в крайнем случае, кефир или сок. Эффект быстрый и заметный – похудение достигается за счет дефицита калорий. Кроме того, повышается чувствительность клеток к инсулину вследствие такого «отдыха», так что впоследствии все калории будут сжигаться эффективнее. Ведь инсулин утилизирует глюкозу. Об этом рассказала врач-эндокринолог Тамара Гелашвили. Эта тактика наиболее применима на ежедневной основе и не подразумевает диет и иных ограничений в продуктах. Что позволяет не чувствовать себя обделенным.13 минут на снижение веса в талии. Ученые из Финляндии выяснили, что 13-минутное кручение обруча на талии эквивалентно 10 тыс. шагам! Пациенты, которые в рамках эксперимента делали это, удвоили объем мышечной массы, что дает фору перед любыми методами. И ведь именно крепкие мышцы живота и рост мускульной массы помогает не только похудеть и потерять жировые объемы, но и закрепить результат пожизненно. И это менее, чем за 15 минут в день.Сон – лучшее лекарство. И для похудения – тоже. Сон минимум 8 часов в сутки, а лучше – 9 часов, поможет никогда не прибегать к диетам. Так, исследования показали, что даже двухчасовой недосып приводит к ожирению. А полноценный сон приводит в порядок все гормоны, регулирует чувство голода.Добровольцы, которые рассказывали врачам о своем самочувствии после бессонной ночи, поделились впечатлениями. Они поведали, что из-за недосыпа возникает дикий аппетит. А после полноценного отдыха контролировать питание гораздо легче. А это очень важно при похудении.