Медики сравнили вредность красного мяса и курицы

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Что оказалось полезнее.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что мясо птицы такое же вредное, как и красное.К исследованию были привлечены 100 мужчин и женщин. Одна часть испытуемых питалась курицей, вторая часть — говядиной, а остальные — растительной пищей.В результате эксперимента выяснилось, что уровень «плохого» холестерина у тех людей, кто питался мясом, оказался одинаковым вне зависимости от того, какой именно вид мяса они употребляли.Что касается вегетарианцев, у них зафиксирован низкий уровень «плохого» холестерина.