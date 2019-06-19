Медики рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки

Совместимы ли прививки и спиртное.Вакцинация – самый надежный способ защитить себя от болезней. Но о том, как вести себя после прививки, люди знают мало. Алкоголь может дать нежелательные реакции с любыми лекарствами, вакцины — не исключение, рассказала инфекционистка Дарья Паниева,.Брюшнотифозная вакцина оральная живая. Нельзя употреблять пищу и алкоголь в течение 2 часов после вакцинации.Вакцина против холеры оральная живая. Исключить прием пищи, медикаментов и алкоголя за час до и 2 часа после вакцинации.Есть также рекомендации об исключении приема алкоголя в течение 48 часов после вакцинации от японского энцефалита и желтой лихорадки. Однако в инструкциях к вакцинам это ограничение не указано.Вакцина против бешенства. Запрет приема алкоголя в течение всего курса вакцинации и 6 месяцев после его завершения. Такая информация существует только в инструкции к отечественной вакцине. Никаких исследований, указывающие на снижение эффективности вакцины или рост рисков развития побочных эффектов нет.Рекомендации в инструкции, вероятно, преувеличены и в большей степени связаны с социальным аспектом. Вместе с тем, известно, что злоупотребление алкогольными напитками нарушает работу иммунной системы, увеличивая риск инфекционных заболеваний и осложнений. Учитывая, что бешенство – это смертельная инфекция, а вакцинация проводится чаще с целью экстренной профилактики (то есть имеется в виду, что в организм попал вирус бешенства), последнее, что нужно делать – это мешать иммунитету в борьбе с потенциальной угрозой.В целом, информационные ресурсы о вакцинации в разных странах единодушны в том, что от употребления алкоголя по крайней мере в день прививки (независимо от варианта вакцины) лучше воздержаться, в том числе потому, что могут быть замаскированы поствакцинальные реакции и осложнения.