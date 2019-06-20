Трихологи назвали бюджетный способ избавления от лысины

Способ удивителен по простоте и дешевизне.Эксперты утверждают, что изобрели наиболее бюджетный способ избавления мужчин от лысины. Новый способ может стать настоящим спасением для многих представителей сильного пола.Специалисты одного из научных учреждений Германии изучили возможности укрепления волосяных фолликул и избавления от неприятного явления для многих мужчин, появления лысины. Найденный учеными способ удивителен по своей простоте и дешевизне, при этом, как утверждают авторы исследования, он действительно помогает. Эксперты исследовали свойства обычного кофе, оказалось, он может проникать глубоко в корни волос, нейтрализуя тестостерон, который является причиной облысения. Объединив в пробирке человеческий волос с экстрактом кофе, ученые добились существенного ускорения роста волос. Кофе помогает разрушить барьер, помогая волосам расти, также действуя на мышцы вокруг волосяной луковицы.Для усиления роста волос и избавления от выпадения можно наносить кофеин на фолликулы. В ходе экспериментов такой метод останавливал процесс облысения на 20 процентов. При этом употребление кофе не оказывает такого же воздействия, так как для доставления к луковицам волос нужного количества кофеина нужно будет выпить не меньше полусотни чашек в день.Также следует учесть возможность аллергии на кофеин, потому для защиты от облысения медики рекомендуют использовать не натуральный кофеин, а его синтетический аналог. При этом такой способ действенен только в случае сохранения живых волосяных луковиц. В случае отмирания основания волос кофеин, как и какие-либо другие вещества уже не помогут, кофе следует применять на стадии выпадения волос.