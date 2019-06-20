Этот витамин способствует лечению туберкулеза

Он помогает улучшить результаты лечения.Недавно ученые задались целью оценить целесообразность использование витамина D2, полученного из натуральных источников, в качестве вспомогательной терапии к стандартному противотуберкулезному лечению.В новой работе ученые из Германии показывают, что «устричные грибы» или вешенки – грибы, растущий в дикой природе на погибших деревьях и пнях – могут быть источником ценного витамина D: это питательное вещество помогает пациентам с туберкулезом лучше отвечать на терапию стандартными противотуберкулезными средствами, модулируя иммунный ответ.В ходе исследования группе пациентов с туберкулезом в течение четарех месяцев подавали на завтрак блюда с вешенками, содержащими 146 микрограммов витамина D. Пациенты в период исследования также принимали стандартные противотуберкулезные препараты.Результаты исследования, зафиксированные после четырех месяцев наблюдений, показали, что витамин D2, полученный из вешенок, улучшал у пациентов с туберкулезом клинические исходы и иммунные реакции. Ученые объясняют такие эффекты тем, что этот нутриент содействует формированию антимикробного соединения, которое негативно воздействует на бактерии туберкулеза.Авторы описанной работы планируют провести дополнительные исследования взаимодействия витамина D и иммунологических реакций в более крупных группах больных туберкулезом. Кроме того они разрабатывают различные методы хранения «устричных грибов», чтобы достичь максимальной консервации витамина D.