Диетологи подсказали, как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться

Позволяя себе в отпуске полную свободу действий в пищевом поведении, мы портим себе весь отдых.Эксперт советует на завтрак выбирать крупы вместе с яйцом, сыром или слабосоленой рыбой, фрукты и ягоды.«Крупы в этом перечне обязательны! Их употребление необходимо для того, чтобы вас днём и вечером не тянуло на сладкое. В обед отдавайте предпочтение мясу, птице и тёплым овощам. Если вы не прекратили на отдыхе тренировочный процесс, небольшой гарнир из круп тоже должен быть. Десерт из фруктов имеет право быть»,- говорит К. Киселькова.По ее словам, ужин — это самый легкий приём пищи. Для него нужно выбирать рыбу и морепродукты со свежими овощами.