Врачи рассказали об уникальных свойствах аптечного укропа

Может быть, Вам когда-нибудь доводилось обращать внимание на высокий ароматный куст, напоминающий укроп обыкновенный, но выше и ажурней? Так вот, это и есть укроп аптечный, он же фенхель волошский, фенхель обыкновенный.В средней полосе России это растение не слишком известно и особой популярностью не пользуется. Хотя совершенно напрасно.Фенхель – Foeniculum — многолетнее или двухлетнее травянистое растение из семейства зонтичных. Толстый стержневой корень растения напоминает веретено. У фенхеля цилиндрический ветвистый стебель до 2 метров, а порой и больше, в высоту.Листья зелёные, перисто-рассечённые, напоминающие лёгкий ажур. Небольшие жёлтые цветки собраны в сложные соцветия-зонтики. Зацветает фенхель в июле или чуть раньше, в зависимости от погоды, и цветёт до августа. Все части растения имеют приятный аромат и сладковатый вкус, поэтому его опыляют медоносные пчёлы. Плоды, буровато-зеленоватые цилиндрики, которые потом распадаются на семянки, созревают в сентябре-октябре.В диком виде фенхель практически не встречается. Культивируется фенхель обыкновенный и овощной. Фенхель предпочитает тёплый климат и известковые почвы. Родиной фенхеля называют Средиземноморье. В наше время он возделывается почти во всех странах Европы, особенно много его во Франции, Италии, Аргентине, Японии. Разводят его и на Украине, в Белоруссии, Польше, Молдавии, в странах Средней Азии и в Закавказье. В России сеют фенхель в Краснодарском крае.Несмотря на то, что укроп — родственник фенхеля, рядом их сеять не следует, потому как они недолюбливают друг друга.Всё растение аптечного укропа содержит витамины С, В, Е, К, РР, каротин, белки, сахара, эфирное масло. Как лекарственное растение фенхель использовали с глубокой древности греки, египтяне, китайцы, и лишь в средние века то же самое стали делать европейцы.Народная медицина использует семена и траву фенхеля и гораздо реже — корни.Препараты из аптечного укропа способствуют повышению аппетита, настроения, иммунитета, избавляют от спазмов желудка, метеоризма, обладают антибактериальным и противовоспалительным свойствами.Отвар из семян помогает при тошноте и рвоте, действует и как лёгкое слабительное.Назначают его и при желчнокаменной болезни, оспе, а также простуде, гриппе, бронхите и заболеваниях глаз.1 чайную ложку семян заварить 1 неполным стаканом кипятка (до каёмки), настоять минут 10 и пить по 1 ст. ложке 4-5 раз в день до еды или через час после неё.Семена аптечного укропа, заваренные как чай, дают детям при вздутии животика, а кормящим мамочкам — для повышения лактации.При нарушении пищеварения, метеоризмах, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях делают такой настой:2 ст. ложки семян фенхеля насыпают в эмалированную посуду и заливают 1 стаканом кипятка, доводят до кипения, убавляют огонь и кипятят минут 10-15. Остужают, процеживают, доливают кипячёную воду до первоначального объёма жидкости и принимают по ? стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды.Чай из семян укропа аптечного повышает потенцию. Фенхель вообще очень полезен для мужского организма своей способностью поддерживать мужскую силу до старости. Чай из него полезен и интеллектуалам, так как укрепляет память и стимулирует процесс мышления.Запах фенхеля не любят насекомые. Капля масла этого растения помогает и кота отвадить, если он ходит в туалет в неположенном месте. Но чистое эфирное масло нельзя капать на мебель или ковёр – останется пятно. Лучше намочить небольшой кусочек ваты и положить на это место.Каплю эфирного масла фенхеля неплохо добавить и при полоскании носков и трусов, особенно мужских.У людей запах фенхеля улучшает настроение, помогает избавиться от тяжёлых мыслей, депрессии. Однако фенхель нельзя употреблять при беременности и эпилепсии.Ванны с добавлением отвара фенхеля делают кожу гладкой и эластичной. Если отваром протирать по утрам и вечерам лицо, то кожа заметно помолодеет. Особенно такие протирания полезны зрелым дамам. А одна капля эфирного масла фенхеля, добавленная в крем, эффективно борется с целлюлитом.Когда-то фенхель входил в состав абсента – некогда наипопулярнейшего алкогольного напитка. В кулинарии используются листья, побеги, семена, кочанчики и корни фенхеля, как в отварном, тушёном, так и в свежем виде.Кочанчики можно готовить по тем же рецептам, что и цветную капусту или спаржу. Свежие листья и побеги используют в салатах, а зонтики с семенами добавят нотку оригинальности как квашеной капусте, так и солёным огурчикам, помидорчикам. Корни фенхеля используют так же, как и корень петрушки: в приправы, соусы, супы, варёным в виде гарнира, свежим при солении. Семена укропа аптечного используются в хлебопечении.Считается, что если съедать хотя бы понемногу зелени или кочанчиков фенхеля, то затормозится общий процесс старения всего организма.Фенхель с уткойВам потребуется:1 небольшая утка;2 репчатые луковицы;100 г фенхеля;25 г зелени петрушки;? пачки сливочного масла:4 зубчика чеснока;2 стакана воды;2 лавровых листа;соль, перец по вкусу.Способ приготовления:Разрезать утку на порционные куски и обсушить, обжарить на сливочном масле со всех сторон, переложить в жаровню. На этом масле поджарить до золотистого цвета нашинкованный лук и переложить его к утке. Добавить воду, посолить, поперчить и тушить под закрытой крышкой на среднем огне до готовности. Утку вынуть и уложить на тарелки. Зелень измельчить и запустить в жаровню, немного потушить, добавить измельчённый чеснок, лавровый лист и через 5 минут выключить огонь. Залить готовым соусом утку.Фенхель овощной тушеныйВам потребуется:400 г кочанчиков фенхеля;2-4 репчатые луковицы;1/3 пачки сливочного масла;1 стакан мясного бульона:соль, перец по вкусу.Способ приготовления:Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле в глубокой сковороде. Кочанчики промыть, нашинковать и добавить к луку, немного посолить, поперчить, долить бульон и потушить около получаса на медленном огне.Маги считают, что семена фенхеля отгоняют злых духов, а потому советуют сыпать их возле порога или вешать зонтики растения над дверью. Если нужно отвадить от мужа соперницу, то семена насыпаются в карман мужа или под стельки в его ботинки.Для того чтобы в доме был мир и согласие, специалисты советуют капать каплю эфирного масла фенхеля в аромалампу в той комнате, где собирается вся семья.