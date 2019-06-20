Врачи подсказали, как очистить овощи и фрукты от пестицидов

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Три простых и доступных способа предложила диетолог Мирослава Ульянина.Чтобы фрукты и овощи были полезными, нужно уделять внимание их правильной обработке.Всем известно, что на поверхности таких продуктов и в их кожуре скапливается основная масса пестицидов. Поэтому овощи и фрукты нужно очень хорошо мыть.Затем нужно срезать кожуру. Так вы сможете обезопасить себя от попадания в организм минимум половины вредных веществ. Если речь идет о листовых салатах и капусте, срывайте внешние листья.Эффективный способ – положить фрукты и овощи примерно на 15-20 минут в воду с уксусом (соотношение – 10:1), после чего нужно промыть продукты чистой водой. Если нет уксуса, можно воспользоваться солью (4 ст. л.) и соком лимона(1 шт.).Для зелени подойдет раствор, состоящий из 1 литра воды и 1 столовой ложки соли. Зелень замачивают в этом растворе, а затем моют водой и дают высохнуть.