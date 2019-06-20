Назван доступный продукт, способствующий быстрому похудению

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Употребление грецких орехов способствует специфическому изменению в активности мозга, благодаря которому достигается эффект похудения.Исследование американских ученых из Beth Israel Deaconess Medical Center показало: грецкие орехи могут определенным образом влиять на мозг и благодаря этому способствовать похудению. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Diabetes, Obesity and Metabolism».Учеными проводился эксперимент, в рамках которого группа случайно выбранных пациентов с ожирением употребляла смузи, содержащий 48 граммов грецких орехов. Этот напиток испытуемые принимали на протяжении пяти дней – по одному разу в день. После этого люди месяц питались в своем привычном режиме, а затем вновь на протяжении нескольких дней употребляли ореховый смузи.Пациентам с помощью МРТ измеряли активность головного мозга – до того, как они курсом принимали орехи, и после.Ученые констатировали, что после пяти дней употребления орехов в мозге людей были зарегистрированы различия мозговой активности в зонах, ответственных за сытость и торможение. В результате ореховой терапии электрическая активность в этих участках мозга возросла – это означало, что люди лучше чувствовали насыщение и быстрее прекращали есть. Таким образом, уменьшалось количество употребляемой ими пищи и калорий, что и способствовало похудению.Ученые констатировали, что «орехи помогают снизить вес за счет влияния на функцию контролирования аппетита в организме».